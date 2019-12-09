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МВД Дагестана проверяет информацию о жестоком обращении с бродячими собаками

В социальных сетях разместили фото и видео убитых собак, якобы сделанные на территории приюта в Хасавюрте

МАХАЧКАЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Дагестана проверяют информацию о жестоком обращении с животными в приюте в Хасавюрте, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Дагестана.

"Проверяется информация о большом количестве убитых бродячих собак, трупы которых были обнаружены недалеко от приюта для животных в Хасавюрте. Ни одного официального заявления по этому факту в правоохранительные органы пока не поступало, проверяем информацию, размещенную в соцсетях", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, полицейские также проверяют информацию о возможных незаконных отстрелах бродячих собак в городах Избербаш и Буйнакск.

Министерство через официальный аккаунт в Instagram призвало жителей Дагестана сообщать в МВД о всех фактах жестокого обращения с животными.

В социальных сетях в Дагестане разместили фото и видео, якобы сделанные на территории приюта в Хасавюрте. На них видны убитые собаки со вспоротыми животами. Сообщается, что трупы животных найдены в овраге возле приюта.

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