{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Оренбурге отменили режим ЧС, введенный после обрушения моста

Путепровод, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой, частично обрушился 2 декабря

ОРЕНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Администрация Оренбурга отменила в понедельник режим чрезвычайной ситуации, введенный после обрушения части путепровода на пересечении улицы Терешковой и Загородного шоссе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

На эту тему

"На территории муниципального образования город Оренбург отменен режим ЧС. С 09.12.2019 силы и средства Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повседневной деятельности" - говорится в информации.

Режим ЧС муниципального уровня был введен в Оренбурге 2 декабря после частичного обрушения моста.

Вечером 2 декабря виадук, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге, частично обрушился. Мост был на реконструкции, в месте производства работ действовало поэтапное ограничение движения транспортных средств. Возбуждено уголовное дело. Вероятной причиной инцидента называют превышение допустимой нагрузки: масса грузовика, который последним проехал по мосту была более чем в два раза выше разрешенной - 65 тонн вместо 30.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения в 2020 году
На проведение переписи выделят более 30 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС