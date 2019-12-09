В Оренбурге отменили режим ЧС, введенный после обрушения моста

ОРЕНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Администрация Оренбурга отменила в понедельник режим чрезвычайной ситуации, введенный после обрушения части путепровода на пересечении улицы Терешковой и Загородного шоссе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"На территории муниципального образования город Оренбург отменен режим ЧС. С 09.12.2019 силы и средства Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повседневной деятельности" - говорится в информации.

Режим ЧС муниципального уровня был введен в Оренбурге 2 декабря после частичного обрушения моста.

Вечером 2 декабря виадук, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге, частично обрушился. Мост был на реконструкции, в месте производства работ действовало поэтапное ограничение движения транспортных средств. Возбуждено уголовное дело. Вероятной причиной инцидента называют превышение допустимой нагрузки: масса грузовика, который последним проехал по мосту была более чем в два раза выше разрешенной - 65 тонн вместо 30.