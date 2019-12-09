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Подготовка к 75-летию Победы

Более 5 тыс. волонтеров провели по всей России акцию "День Героев Отечества"

В ходе акции добровольцы раздавали прохожим листовки с информацией об участниках Великой Отечественной войны и других боевых действий

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Активисты движения "Волонтеры Победы" провели акцию "День Героев Отечества", в ходе которой в парках и на улицах российских городов раздавали листовки с информацией об участниках Великой Отечественной войны и других боевых действий. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба движения.

"Ежегодно "Волонтеры Победы" принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Героев Отечества (отмечается 9 декабря). В этом году более 5 тыс. активистов решили рассказать жителям России о тех, с кого мы должны брать пример и чью историю мы обязаны хранить", - приводит пресс-служба слова руководителя движения, члена центрального штаба ОНФ Ольги Амельченковой.

В пресс-службе уточнили, что в течение дня волонтеры раздавали прохожим листовки в виде фронтовых треугольников с информацией о героях, в честь которых названы улицы и скверы городов. "Жители России узнали не только о ветеранах Великой Отечественной войны, но и о тех героях, которые принимали участие в других боевых действиях и прославили страну на мирном поприще", - отмечается в сообщении.

В организации добавили, что 9 декабря начался Форум добровольцев Рязанской области, где рассказали о проекте "Нам есть кем гордиться". "Ежемесячно в образовательных и других учреждениях размещается информация о героях Советского Союза - уроженцах Рязанской области. Информационные стенды, плакаты с фотографиями героев снабжены индивидуальными QR-кодами, с помощью которых можно посмотреть видеоматериалы о каждом герое-рязанце", - говорится в пресс-релизе.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаПодготовка к 75-летию Победы
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