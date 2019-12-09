На Северном Кавказе с начала года уволили 90 чиновников в связи с утратой доверия

ПЯТИГОРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Грубые коррупционные нарушения послужили основанием для увольнения 90 чиновников со своих должностей в Северо-Кавказском федеральном округе с начала 2019 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Сергей Пономарев.

"Прокурорами субъектов Северо-Кавказского федерального округа заметно активизирована работа по увольнению нерадивых чиновников в связи с утратой доверия. Если в 2017 году в результате прокурорского вмешательства было уволено 49 должностных лиц, то в 2018 году - 53, а за девять месяцев текущего года уже 90", - сказал Пономарев.

По его словам, основанием для применения такого вида наказания являются грубые коррупционные правонарушения.

"Это умышленное сокрытие сведений о принадлежащем недвижимом и движимом имуществе, полученных доходах и произведенных расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, занятие предпринимательской деятельностью или управление коммерческой организацией", - уточнил представитель ведомства.

Он сообщил, что с 2018 года сведения увольняемых в связи с утратой доверия вносятся в специальный реестр, размещенный в открытом доступе в сети Интернет.

Пономарев добавил, что, в частности, в Кабардино-Балкарии в связи с утратой доверия уволен служащий местной администрации, который, не сообщив о конфликте интересов, участвовал в аукционной комиссии по продаже права на аренду муниципальных земельных участков. При этом победителем аукциона была признана его супруга. В Дагестане по представлению прокурора заместитель главы одной из сельских администраций уволен за непредставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. За аналогичные нарушения в Ингушетии досрочно прекращены полномочия 27 депутатов представительных органов местного самоуправления республики.