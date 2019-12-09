Зеленский не стал отвечать на вопрос журналистов, приедет ли он в Москву на День Победы

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос журналистов, будет ли он участвовать в торжествах в Москве в День Победы 9 мая.

Автомобиль Зеленского остановился около ворот Елисейского дворца, и украинский лидер пошел навстречу ожидавшему его президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В этот момент журналисты начали громко выкрикивать адресованные Зеленскому вопросы, в частности, приедет ли он в Москву на День Победы. Однако Зеленский не отреагировал и, обменявшись приветствиями с Макроном, прошел во дворец.

В августе помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российские власти направят Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы.