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"Единая Россия" дала старт проекту по увековечению памяти Героев России

Проект проходит в рамках партпроекта "Историческая память"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" запустила инициативу по присвоению имен Героев РФ улицам, площадям и образовательным учреждениям "Память героев". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.

"Открытием мемориальной доски [героям - выпускникам и сотрудникам Самарского речного техникума] партия "Единая Россия" объявила старт нового проекта по увековечиванию памяти Героев РФ в регионах, где они жили и работали, - "Память героев". В рамках проекта предполагается установка мемориальных досок и бюстов героям, присвоение их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям, обеспечение школ комплектами наглядной агитации", - приводит пресс-служба слова заместителя секретаря генсовета партии, координатора партпроекта "Историческая память" Александра Хинштейна.

В пресс-службе уточнили, что проект "Память героев" проходит в рамках партпроекта "Историческая память".

"В 1992 году звание героя присвоено свыше 1,1 тыс. человек, более 600 из них уже нет в живых. В рамках проекта предполагается увековечить память всех ушедших Героев РФ. Сделать это планируется к 30-летию установления звания - к 2022 году", - отмечается в сообщении.

В рамках партпроекта "Историческая память" активисты следят за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры, реализуют проекты "Диктант Победы", "Защитникам Отечества посвящается…", "Вахта памяти", "Точка памяти" и многие другие.

Церемония памяти

В отмечаемый 9 декабря День Героев Отечества замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко и руководитель "Волонтерской роты" Антон Демидов передали медальон погибшего бойца советской армии Алексея Ененкова его родственникам. Церемония прошла на ВДНХ.

Как сообщили в пресс-службе партии, медальон нашли поисковики "Волонтерской роты" в Калужской области. По мнению Ревенко, символично, что передача медальона погибшего бойца происходит в День Героев Отечества. "26 млн погибших, из них порядка 4 млн пропавших без вести. Говорят, что война не окончена до тех пор, пока земле не предан последний погибший солдат", - отметил парламентарий на церемонии. "Сегодня, в День Героев Отечества, мы чествуем героев Советского Союза и Российской Федерации. Тех, кто на деле доказал истинную преданность и любовь к Родине, проявил действительное мужество в самые опасные и серьезные моменты жизни, не спасовав и приняв для себя единственно правильное решение", - отметил он.

Парламентарий поблагодарил волонтеров за их нужную и важную общественную работу.

В свою очередь руководитель "Волонтерской роты" отметил, что современное поколение осознает ответственность за Россию и берет в этом пример с героев страны.

"Мы благодарное поколение и чувствуем ответственность за страну, мы ориентируемся на этих героев. Мы добровольцы, добровольчество - это очень важный аспект жизни молодого человека", - сказал Демидов.

В парке ВДНХ также развернули самую большую в мире георгиевскую ленту, ее длина составила 300 м, а площадь - более 2000 кв. м. В рамках акции "Россия героев" полотно развернули волонтеры, юнармейцы и представители других общественных организаций.

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