Праздник русской псовой охоты пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Праздник русской псовой охоты "Отъезжее поле" пройдет 14 декабря в Липецкой области у деревни Масловка Данковского района. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Праздник "Отъезжее поле" пройдет 14 декабря в Данковском районе, его основной задачей является возрождение традиций дворянской охоты с русскими борзыми", - сказал Артамонов, отметив, что в мероприятии примут участие жители области, а также соседних регионов.

Как ожидается, в этот день на берегу Дона разобьют настоящий походный лагерь охотников, где соберутся охотники вместе со своими питомцами - погонистыми борзыми и соколами. Все желающие смогут совершить прогулку на лошадях, побеседовать с путешественниками у больших охотничьих костров, отведать угощения из полевой кухни и купить изделия ручной работы у народных мастеров и ремесленников. Также в программе запланированы парад русских борзых, демонстрация соколиной охоты, исторические реконструкции, концерт и ярмарка сельских подворий Данковского района.

В пресс-службе администрации региона ТАСС пояснили, что праздник "Отъезжее поле" неоднократно признавался победителем различных фестивалей культуры и искусства, а также событийного туризма в России. "Псовая охота - одна из национальных традиций, которая насчитывает не один век, это уникальное явление, присущее лишь России и практически полностью утерянное в XX веке", - заметил собеседник агентства.

В свою очередь, глава областной администрации напомнил, что в регионе проводятся культурные акции самого разного масштаба. "Это музыкальные фестивали, праздники традиционной народной культуры, которые неизменно пользуются большой популярностью как среди местных жителей, так и у многочисленных туристов", - подчеркнул Артамонов.