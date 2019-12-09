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В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси

Два серебристых оленя нарисованы привязанными к скамейке

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.

На распространенном в социальной сети ролике виден мужчина, который сидит ночью на лавке. Он пьет что-то из банки, после чего поправляет подушку, сделанную из своего рюкзака, и устраивается на ночлег. Камера отъезжает, и становится видно, что на стене нарисованы два серебристых оленя, которые летят на фоне звездного неба и "тянут" за собой лавку. Видео сопровождает песня американской певицы Джо Уильямс I'll be home for Christmas ("Я буду дома на Рождество").

"Боже, благослови Бирмингем, - прокомментировал запись Бэнкси. - За 20 минут, что мы снимали Райана, прохожие дали ему горячий напиток, два шоколадных батончика и зажигалку, хотя он сам ничего даже не просил".

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".

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Великобритания
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