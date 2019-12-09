Фотовыставка ТАСС и "Синьхуа" к 70-летию дипотношений РФ и КНР открылась в Санья

САНЬЯ /Китай/, 9 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка ТАСС и агентства "Синьхуа", посвященная 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китайской Народной Республикой, открылась в понедельник в крупнейшем курортном центре китайского острова Хайнань - городе Санья. Экспозиция стала частью Недели российской культуры, которая продлится здесь до 16 декабря.

Этапы отношений

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный консул РФ в Гуанчжоу Виктор Пашков, а также секретарь парткома КПК города Санья Тун Даочи и заведующий отделом пропаганды парткома КПК провинции Хайнань Сяо Инцзы.

"В нашу фотоэкспозицию мы включили лучшие снимки фоторепортеров ТАСС - свидетелей многолетней дружбы между Китаем и Россией", - сказал на церемонии Сергей Михайлов.

70 работ мастеров ведущих информационных агентств РФ и КНР отражают различные этапы отношений между двумя странами. На снимках, часть из которых до сих пор не публиковалась, - советские специалисты, китайские рабочие и крестьяне конца 40-х - 50-х годов, эпизоды времени восстановления дружеских контактов между двумя странами и народами 80-х и 90-х годов прошлого века, важные вехи двустороннего сотрудничества последних двух десятилетий, когда отношения наших стран вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Ряд снимков посвящен сотрудничеству между журналистами ТАСС и "Синьхуа". Так, на одном из кадров - лидеры двух стран среди участников уже ставшего историческим пресс-тура десятков журналистов российских и китайских СМИ по российскому Дальнему Востоку. Их поездка продемонстрировала возможности тесного взаимодействия медийных сообществ РФ и КНР.

Русская неделя на Хайнане

В рамках культурной недели в понедельник в Санья состоялся концерт Московского государственного академического театра танца "Гжель" - свыше 40 артистов театра представили на сцене концертного зала отельного комплекса Mangrove Tree Hotel ("Хуншулинь") "Танцевальный калейдоскоп", в который вошли номера "Барыня", "Воротца", "Зимушка, "Подмосковные вечера", "Соловушка прилетал", "Цыганский", "Яблочко" и другие. В зале не было свободных мест, а зрители - местные жители, туристы, а также представители российской диаспоры в Санья - аплодировали стоя.

Как сообщили ТАСС организаторы, во вторник в городе состоится открытие выставки живописи Академии художеств имени И. Е. Репина. Подхватит "культурную эстафету" показ золотой коллекции киностудии "Союзмультфильм", а также полнометражных мультфильмов "Гофманиада" и "Снежная королева".