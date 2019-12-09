Глава муниципалитета в Ленобласти решил уволить чиновницу, которая материлась на форуме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков намерен уволить начальника отдела по молодежной политике окружной администрации Александру Позднякову, использовавшую нецензурную лексику во время выступления на форуме.

6 декабря в СМИ появился видеоролик, на котором запечатлена начальник отдела по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа Александра Позднякова. На выступлении во время добровольческого форума она использовала нецензурное слово, призывая молодежь работать.

"Для себя я уже принял решение. Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Думаю, что мы будем расставаться", - привели слова Воронкова в его пресс-службе.

Ранее в администрации ТАСС сообщали, что в связи с появившемся в сети видео соберут комиссию по этике. Воронков отметил, что ее заседание "состоится, но решение комиссии будет иметь рекомендательный характер".

По словам Воронкова, ранее в адрес Поздняковой не было никаких нареканий. Однако, убежден глава округа, муниципальный служащий не имеет права на такого рода высказывания.