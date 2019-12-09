Росимущество назвало условия для урегулирования иска к "Сатирикону"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Росимущество готово уладить разногласия с Государственным театром "Сатирикон" имени А. Райкина после того, как театр оформит права на земельный участок в соответствии с законодательством. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Арбитражном суде Москвы был зарегистрирован иск столичного территориального подразделения Росимущества о взыскании около 287 млн рублей с театра. Иск, поступивший в суд 6 декабря, к производству пока не принят. Директор "Сатирикона" Владимир Казаченко сообщил ТАСС, что иски связаны с неправильным указанием правового титула на земельный участок театра.

"После того, как театр оформит земельные отношения в соответствии с действующим законодательством, совместно будут предприняты меры по урегулированию разногласий", - сказали в пресс-службе.

В Росимуществе подтвердили, что театр в рамках закона имеет право на закрепление указанного земельного участка на праве бессрочного пользования. На данный момент участок оформлен по договору аренды.

По словам пресс-службы, ведомство уже уведомляло театр "Сатирикон" о необходимости предоставления соответствующих документов. "После неоднократного предупреждения о необходимости провести мероприятия по уточнению границ участка, актуализации сведений об объектах, расположенных на нем в сведениях ЕГРН, никаких действий предпринято не было", - отметили в пресс-службе, добавив, что это стало причиной предпринятых мер по взысканию задолженности.

В пресс-службе также пояснили, что сумма основного долга составляет 13,51 млн рублей. Росимущество требует также возместить неустойку (пени) в размере 273,178 млн рублей, так как, в соответствии с договором, при невнесении арендной платы в установленный срок арендатор - театр - уплачивает неустойку за каждый день просрочки.