Нижегородские активисты помогут в решении вопросов, поступивших на прямую линию с Путиным

ТАСС, 9 декабря. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), волонтеры и члены некоммерческих организаций Нижегородской области рассмотрят 20 тыс. вопросов, поступивших от жителей региона на "Прямую линию" с президентом РФ в июне 2019 года. Об этом сообщил журналистам руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Алексей Алехин.

В октябре президент РФ Владимир Путин одобрил идею подключения ОНФ к решению вопросов, поступающих на прямую линию с главой государства.

"В Нижегородской области создан единый штаб, где активисты ОНФ вместе с волонтерами, представителями НКО рассматривают обращения, которые поступили на прямую линию. Всего их более 20 тыс., сейчас около 1 тыс. обращений находится в работе", - сказал Алехин.

Обращения нижегородцев

По словам Алехина, часть обращений требует участия органов исполнительной власти, в настоящее время около 500 из них направлены региональным властям для рассмотрения и принятия решений. Значительная часть вопросов президенту относится к компетенции федеральных органов, региональное отделение ОНФ планирует их обобщить и направить в исполком ОНФ.

Большинство обращений связано с социальными вопросам, в том числе со сферой здравоохранения. "Например, было обращение от человека, который из-за действий "черных риэлторов" потерял квартиру, при этом он ВИЧ-инфицированный, а необходимые лекарства может получать только человек с пропиской. Мы обратились в центр борьбы со СПИД, разобрали ситуацию, сейчас человек получает лечение", - заметил Алехин.

Часть вопросов, связанных с проблемами ветеранов, взяло на контроль региональное отделение движения "Волонтеры Победы". Среди них есть обращения, связанные с установкой пандусов и памятников ветеранам Великой Отечественной войны на кладбищах, приобретением средств гигиены для инвалидов.

По словам Алехина, активисты не устанавливают конкретные сроки для завершения своей работы. "Есть те вопросы, которые требуют системных решений [на федеральном уровне], есть просто эмоциональные высказывания. Часть мы решим, но, например, есть обращения с просьбой построить или отремонтировать дорогу. В Нижегородской области есть план ремонта дорог, и мы привлекаем экспертов, чтобы рассмотреть вопрос и, если дорога действительно нуждается в ремонте в первую очередь, предложить властям повысить приоритет этих работ, например, провести работы не в 2024 году, а в 2020-м", - добавил глава исполкома реготделения ОНФ.