Посольство России в Болгарии подарило городу Плевен рождественскую ель

СОФИЯ, 9 декабря. /ТАСС/. Посол России в Болгарии Анатолий Макаров подарил в понедельник городу Плевен рождественскую ель. Как отмечает Болгарское телеграфное агентство, впервые центральная городская площадь Возрождение украшена рождественской елкой высотой в 13 метров и весом в полторы тонны.

"Плевен - город болгаро-российской боевой славы, и для меня большое удовольствие предоставить московскую ель жителям города на предстоящие рождественские и новогодние праздники. Наши отношения развиваются хорошо, а эта елка - специальный знак того, чтобы отношения продолжали развиваться и в общечеловеческом плане", - сказал российский дипломат.

Мэр Плевена Георг Спартански поблагодарил за рождественский подарок, отметив, что "праздник в Плевене станет еще более цветным и красивым".

Спартански пригласил жителей города на чествование 142-й годовщины освобождения города в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая будет отмечаться 10 декабря.