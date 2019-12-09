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Новый год и Рождество - 2020

Посольство России в Болгарии подарило городу Плевен рождественскую ель

Мэр города Георг Спартански поблагодарил за подарок, отметив, что "праздник в Плевене станет еще более цветным и красивым"

СОФИЯ, 9 декабря. /ТАСС/. Посол России в Болгарии Анатолий Макаров подарил в понедельник городу Плевен рождественскую ель. Как отмечает Болгарское телеграфное агентство, впервые центральная городская площадь Возрождение украшена рождественской елкой высотой в 13 метров и весом в полторы тонны.

"Плевен - город болгаро-российской боевой славы, и для меня большое удовольствие предоставить московскую ель жителям города на предстоящие рождественские и новогодние праздники. Наши отношения развиваются хорошо, а эта елка - специальный знак того, чтобы отношения продолжали развиваться и в общечеловеческом плане", - сказал российский дипломат.

Мэр Плевена Георг Спартански поблагодарил за рождественский подарок, отметив, что "праздник в Плевене станет еще более цветным и красивым".

Спартански пригласил жителей города на чествование 142-й годовщины освобождения города в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая будет отмечаться 10 декабря.

Теги
БолгарияРоссияНовый год и Рождество - 2020
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