Проверки в Удмуртии помогли спасти жизнь малышу, 5 дней остававшемуся с мертвой матерью

ИЖЕВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Проверки квартир матерей-одиночек с детьми в Удмуртии, где, по данным соцслужб и правоохранителей, могут произойти ситуации, схожие с трагедией в удмуртском городе Можга, выявили еще один случай гибели одинокой мамы. Ее двухлетнего ребенка удалось спасти, сообщил в понедельник глава региона Александр Бречалов на своей странице " Вконтакте ".

"По моему поручению сегодня по всей республике прошли проверки квартир, где, по данным социальных служб и правоохранителей, могут произойти ситуации, схожие с трагедией в Можге. В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мама с ребенком. Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии 5 дней назад", - написал Бречалов.

В воскресенье стало известно, что в городе Можга в Удмуртии погибли мать и ее 13-летний ребенок, который страдал тяжелой формой ДЦП. По данным СК, 51-летняя женщина проживала с сыном, который, в связи с имеющимся заболеванием, не мог самостоятельно передвигаться и находился на домашнем обучении. 6 декабря в оперативные службы поступило сообщение от педагогов, проводивших учебные занятия с мальчиком, о том, что в течение нескольких дней женщина не открывает им дверь квартиры. При вскрытии двери в квартире обнаружены тела женщины и ее сына. СК по данному факту возбудил уголовное дело. Также проверку инициировала прокуратура региона.

Он добавил, что "выводы будут сделаны, проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб".