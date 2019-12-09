Гендиректор "Российской газеты" Негоица награжден орденом Звезды Италии степени кавалера

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица удостоен ордена Звезды Италии степени кавалера. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в пресс-службе издания.

Негоица проработал в Италии с 1984-го по 1998 год в качестве специального корреспондента газеты "Труд".

"Орденом Звезды Италии награждается один из самых выдающихся представителей медиасообщества Российской Федерации Павел Негоица, посвятивший журналистике всю свою жизнь", - цитирует пресс-служба газеты посла Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано.

Посол отметил, что часть карьеры Негоицы прошла в Италии. "За годы работы в Риме ему удалось сформировать прекрасное знание итальянской культуры и языка, полюбить страну, а затем в качестве гендиректора "Российской газеты" Негоица поддерживал все инициативы итальянского правительства и посольства республики в Москве. Вручением ордена Звезды Италии республика хочет выразить признание высочайших заслуг Негоицы и его основополагающий вклад в укрепление российско-итальянских отношений", - подчеркнул посол.

Негоица с отличием окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета. В 1979-2003 годах он работал в московской газете "Труд", где прошел путь от стажера и корреспондента до генерального директора газеты. В 2003 году стал заместителем генерального директора газеты "Известия", а 26 октября 2010 года был назначен на должность генерального директора "Российской газеты".

О награде

Орден Звезды Италии был учрежден декретом от 3 февраля 2011 года, заменив собой орден Звезды итальянской солидарности. Награда присуждается президентом Италии по предложению министра иностранных дел и по решению совета ордена. Совет возглавляет министр иностранных дел. В него входят еще четыре члена, один из которых является главой дипломатического протокола Италии.

Орден вручается тем, кто имеет особые заслуги в продвижении дружеских связей и сотрудничества между Италией и другими странами.