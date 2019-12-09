ЛДПР предлагает расширить право на самооборону в случае нападения на дом

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. ЛДПР предлагает не считать превышением пределов самообороны случаи причинения вреда атакующему, когда человек из-за внезапности нападения на него и его семью в его же жилье не смог оценить уровень опасности. Соответствующий законопроект, призванный дополнить такими понятиями статью УК РФ о необходимой самообороне, подготовил первый замруководителя думской фракции ЛДПР Вадим Деньгин (документ есть в распоряжении ТАСС).

Депутат предлагает внести изменение в статью 37 УК РФ "Необходимая самооборона", дополнив ее примечанием, согласно которому "не являются также превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло оценить степень и характер опасности нападения на него и (или) членов его семьи лица, незаконно проникшего в его жилище". Согласно действующим нормам УК, действия обороняющегося лица не могут считаться превышением уровня самообороны, если нельзя объективно оценить степень и характер опасности нападения из-за его неожиданности.

Как отмечает автор в пояснительных материалах, в действительности "многие граждане, которые защищают свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются в местах лишения свободы". "Так, если во время защиты обороняющееся лицо нанесло преступнику больший вред, чем степень и характер опасности нападения на него, то потерпевший сам становится обвиняемым. На практике это сводится к тому, что полноценный отпор можно оказать только вооруженному человеку, а невооруженной группе лиц давать отпор опасно", - указывает Деньгин.

Законопроект, подчеркивает он, "направлен на расширение пределов необходимой обороны в тех случаях, когда в жилище гражданина незаконно проникают неизвестные лица и угрожают ему и (или) членам его семьи тем или иным видом насилия".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЛДПР, документ передан в Государственно-правовое управление президента РФ, а также на отзыв в Верховный суд и правительство. О намерении фракции подготовить и внести в Госдуму данный законопроект ранее сообщил ее лидер Владимир Жириновский, по словам которого система оценки угрозы при нападении "очень размыта и неконкретна".