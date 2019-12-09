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Москалькова с апреля 2016 года рассмотрела более 140 тыс. обращений граждан

По словам омбудсмена, значительная доля обращений "по-прежнему связана с нарушением трудовых прав граждан, невыплатой им заработной платы"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова за время своей деятельности на посту омбудсмена рассмотрела более 140 тыс. обращений граждан.

"С момента моего назначения на должность уполномоченного в апреле 2016 года до настоящего времени было рассмотрено более 140 тыс. обращений граждан, на личных приемах уполномоченным и сотрудниками аппарата принято более 15 тыс. граждан. Положительное разрешение из числа принятых к рассмотрению получили граждане по более 3,5 тыс. обращений. По ним оказано содействие в реализации и восстановлении нарушенных прав более 550 тыс. граждан, включая неопределенный круг лиц", - сказала Москалькова ТАСС в День прав человека, который отмечается во вторник.

По словам омбудсмена, значительная доля обращений "по-прежнему связана с нарушением трудовых прав граждан, невыплатой им заработной платы", в частности, ей "пришлось оказывать содействие в решении вопроса о выплате заработной платы более чем 60 тыс. граждан - работников обанкротившихся предприятий, включая строителей космодрома "Восточный", работников Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С. М. Кирова в Челябинской области, "Кингкоула" в Ростовской области".

Еще одной важной темой в повестке работы уполномоченного остается нарушение жилищных прав граждан. "Если говорить о цифрах, то было оказано содействие более 30 тыс. граждан, в том числе более 500 человек получили квартиры или социальные выплаты на его приобретение. После моего обращения к президенту была принята программа помощи валютным заемщикам по ипотеке, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Благодаря этой программе было выделено дополнительно 2 млрд рублей, они позволили сохранить жилье, не оказаться на улице более чем 7 тыс. человек", - отметила Москалькова.

Значительный пласт обращений граждан к омбудсмену касается работы "судебной, пенитенциарной системы, защиты прав участников уголовных процессов", продолжила Москалькова. "За неполные четыре года, о которых мы с вами говорим, удалось оказать содействие в защите прав более тысячи потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, добиться удовлетворения более 300 жалоб на нарушения прав граждан в местах принудительного содержания. В общей сложности это коснулось интересов 18,5 тыс. заключенных. По ходатайствам уполномоченного Верховным судом РФ и другими судами отменено и пересмотрено 20 решений нижестоящих судов", - привела она статистику.

Уполномоченный также напомнила о совершенствовании законодательства в этой сфере. "Например, в том числе по моей инициативе были приняты законодательные нормы о кратном зачете времени содержания под стражей до вступления в силу приговора суда в счет нахождения в исправительных учреждениях: в колонии-поселении день за два и в колонии общего режима один день за полтора, ограничены основания применения персоналом исправительных учреждений физической силы, специальных средств и оружия в отношении осужденных", - сказала она. "Все это делается в интересах справедливости, гуманизма", - подчеркнула омбудсмен.

Система правозащиты

Москалькова отметила, что в России работает система государственной правозащиты и развиваются программы в области правового просвещения. "На всей территории России сформирована система государственной правозащиты, должности уполномоченного по правам человека учреждены во всех 85 субъектах РФ", - сказала она.

Кроме того, напомнила омбудсмен, в январе этого года был создан Научно-образовательный центр по правам человека, на базе которого "проходят курсы повышения квалификации для уполномоченных по правам человека, уполномоченных по правам ребенка, сотрудников их аппаратов, председателей и членов ОНК, руководителей правозащитных организаций, сотрудников органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, то есть всех тех, кто призван защищать права и свободы человека и гражданина".

При этом омбудсмен считает, что учиться тому, как грамотно отстаивать свои права, понимать, что такое права и обязанности, надо с детства. "В этих целях мы еще в 2017 году запустили просветительский проект "Единый урок прав человека", только за два года (2017-2018) в нем приняли участие 14 млн школьников и студентов. Для школьников есть также специальный проект "Школа правозащитников: учиться и действовать", - сказала она. По инициативе уполномоченного в вузах начали преподавать спецкурс "Права человека", за последние два года в рамках образовательных программ по правам человека прошли обучение более полумиллиона студентов в 372 вузах, уточнила Москальковой.

Еще одной важной целевой аудиторией являются люди, которым по объективным причинам сложно отстаивать свои права, это пенсионеры и инвалиды. "Уже несколько лет мы проводим "Правовой марафон для пенсионеров". Это такое просветительское мероприятие, которое сочетается с бесплатными юридическими консультациями", - пояснила омбудсмен.

Также второй год подряд под эгидой уполномоченного проводится фестиваль "Интеграция" для людей с ограниченными возможностями. "Для них проходят правозащитные мастер-классы, тренинги, лекции, кинопоказы, бесплатные юридические консультации", - добавила уполномоченный.

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РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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