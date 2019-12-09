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Умер вдохновитель Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс

Он умер в возрасте 34 лет после продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом
Пит Фрейтс (в центре) AP Photo/Charles Krupa
Описание
Пит Фрейтс (в центре)
© AP Photo/Charles Krupa

ТАСС, 10 декабря. Бывший бейсболист Пит Фрейтс, которого считают основным вдохновителем Ice Bucket Challenge - флешмоба с обливанием ледяной водой в поддержку больных боковым амиотрофическим склерозом (БАС), умер после продолжительной борьбы с этой болезнью, сообщается в понедельник в заявлении Бостонского колледжа - альма-матер спортсмена.

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Фрейтс родился 28 декабря 1984 года. В студенческие годы он играл за бейсбольную команду колледжа. Заболевание нервной системы было диагностировано у Фрейтса в 2012 году, и, хотя он не был автором Ice Bucket Challenge, именно опубликованная им в июле 2014 года видеозапись с обливанием водой вызвала рост популярности акции.

Флешмоб Ice Bucket Challenge был запущен летом 2014 года в США с целью рассказать людям о БАС. Желающие поддержать кампанию должны вылить на себя ведро холодной воды и разместить запись в Сети. После этого они могут бросить вызов своим друзьям, а те, кто не выполнит задание в течение суток, обязаны сделать пожертвование в $100 в пользу фонда больных. Акция помогла собрать более $200 млн в благотворительный фонд для борьбы с заболеванием.

Теги
США
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