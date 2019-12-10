Расходы на амбулаторную медицинскую помощь жителям Забайкалья в 2020 году вырастут вдвое

ЧИТА, 10 декабря. /ТАСС/. Расходы на развитие амбулаторной медицинской помощи в Забайкальском крае в 2020 году возрастут в два раза - с 441,1 до 853,7 млн рублей. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Общий объем средств, предусмотренных в проекте бюджета края на 2020 год на развитие амбулаторной помощи населению, будет увеличен более чем на 412 млн рублей. В проекте бюджета на эти цели заложено 853,7 млн рублей, в аналогичной версии документа на 2019 год было 441,1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Большую часть средств направят на мероприятия, связанные с лекарственным обеспечением, на реализацию национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", а также на мероприятия плана социального развития центров экономического роста. Средства нацпроекта "Здравоохранение", к примеру, планируется использовать для развития материально-технической базы детских поликлиник и детских отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

"На средства по плану развития центров экономического роста будут приобретены фельдшерско-акушерские пункты, медицинское оборудование, их также направят на дополнительное медицинское обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны. По проекту "Демография" предусмотрены расходы на вакцинацию против пневмококковой инфекции граждан старшего трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания", - отметили в министерстве.

По словам министра здравоохранения региона Валерия Кожевникова, на средства полученной регионом дальневосточной субсидии в Забайкалье до 2021 года организуют капитальный ремонт семи медицинских организаций, включая городской роддом в Чите, первую и вторую горбольницы, читинский травмпункт и краевую клиническую больницу. "Продолжится приобретение служебного жилья для медицинских работников", - добавил он.

О проекте бюджета Забайкалья на 2020 год

Депутаты законодательного собрания Забайкальского края 20 ноября в первом чтении приняли проект бюджета края на 2020 год. Документ предполагает увеличение доходов региона до 70,7 млрд рублей, что на 21% больше, чем в первоначальном бюджете на 2019 год.

Социальные расходы бюджета Забайкальского края в 2020 году, согласно проекту документа, вырастут на 32%, до 46,6 млрд рублей. Увеличению расходов на соцсферу будет способствовать реализация в регионе национальных проектов и плана социального развития центров экономического роста. По этим программам край получит 7 млрд рублей из федерального бюджета на развитие социальных направлений, прежде всего образования и здравоохранения. Поддержка образования возрастет на 3,1 млрд рублей - до 12,1 млрд рублей, расходы на сферу здравоохранения увеличатся на 25% - до 12,6 млрд рублей.