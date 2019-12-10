Смог от пожаров на востоке Австралии накрыл Сидней

СИДНЕЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Густой смог от лесных пожаров на востоке Австралии накрыл во вторник крупнейший город страны Сидней. По прогнозу метеобюро штата Новый Южный Уэльс, южный ветер, который должен усилиться к вечеру, частично рассеет дым в прибрежных районах мегаполиса, однако обстановка все равно останется сложной по меньшей мере до конца текущей недели.

По данным метеослужбы штата, дым от пожаров, охвативших восточное побережье континента, сохранится над городом в течение всего дня. Причиной плотного смога стало сочетание высокой температуры и низкого давления, что и обусловило концентрацию дыма и гари в центральных и северо-западных районах Сиднея. На юго-востоке штата лесной пожар приблизился к жилым районам пригородов административного центра. Из-за сильного смога была временно эвакуирована штаб-квартира пожарной службы штата (NSWRFS), находящаяся в Олимпийском парке Сиднея.

Как отмечают в NSWRFS, в Новом Южном Уэльсе на данный момент огнем охвачены 2,1 млн га леса, зафиксированы 80 пожаров, 35 из которых пока не локализованы. Для борьбы с огнем мобилизованы более 2 тыс. человек и сотни единиц спецтехники, включая 90 пожарных самолетов. На помощь австралийским пожарным прибыли люди и техника из Канады и США. Предупреждения о подготовке к эвакуации выпущены для 16 районов штата и на территории девяти из них объявлен полный запрет на разведение огня и посещение леса.