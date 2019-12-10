В Пскове пройдет фестиваль колокольного звона

ПСКОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль колокольного звона пройдет в 2020 году в Псковской области на средства Фонда президентских грантов, кульминацией мероприятия станет одновременное звучание колоколен и звонниц на 20 храмах, расположенных в Пскове и на территории Псковского района. К ним присоединятся церкви, включенные летом 2019 года в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил во вторник ТАСС организатор фестиваля Андрей Дрямкин.

По его словам, для области проведение подобного фестиваля - это "крайне актуальная тема", так как псковская школа колокольного звона является уникальной для страны. Несмотря на то, что в XX веке в России почти полностью была утрачена традиция церковного колокольного звона, в местных храмах сохранились особые техники по извлечению звука. Кроме того, на территории Пскова и области расположено множество древних церквей, в которых есть колокола, отлитые в эпоху средневековья.

"Наш проект фестиваля колокольного звона во славу княгини Ольги в этом году победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Мы проведем его уже в 2020 году, он будет масштабный: приедут звонари из Белоруссии, Латвии, почти вся Прибалтика. Фестиваль посетят звонари как минимум из 10 регионов России и городов зарубежья, а общее число участников превысит 10 тыс. человек. Участвовать в фестивале будут впервые псковские храмы, включенные в Список ЮНЕСКО", - сказал собеседник агентства.

По словам Дрямкина, в Псков приедут порядка 50 звонарей, которые будут давать так называемый звон-концерт: одновременно заберутся на колокольни псковских храмов и в течение часа будут играть одну мелодию. "Мы хотим максимально возможно охватить не только Псков, но и пригороды, чтобы звонари играли одновременно на всех максимально возможных храмах. Не все церкви готовы технически: где-то звонницы и колокольни обветшали, либо набор колоколов не полный. В Пскове есть порядка 30 храмов, где можно звонить. Звонари сами договорятся между собой, какую мелодию будут исполнять", - уточнил Дрямкин.

Мобильные звонницы и частный музей колоколов

По словам организаторов фестиваля, одними из самых интересных мероприятий станут мастер-классы на мобильных звонницах и посещение частного музея колоколов, который создал местный псковский мастер-литейщик.

"В музее более 50 колоколов, они разные по размеру и звучанию. Также проведем мастер-классы на мобильных, то есть передвижных, звонницах. Нам ее либо предоставит митрополия, либо пригласим звонарей из Москвы, которые ездят по России с мобильными звонницами. Это целый ансамбль у них есть медные листы, которые использовались в раннем христианстве, когда еще не было колоколов", - рассказал организатор фестиваля Андрей Дрямкин.

Один из мастер-классов организаторы планируют провести на территории одного из древних и крупных в России мужских монастырей - Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, где расположены уникальные карстовые пещеры, представляющие собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Планируется познакомить гостей фестиваля с редкой техникой звона, которая сохранилась с древних времен.

"У нас есть уникальная школа, это Печорский монастырь. Везде сейчас принято звонить, когда колокол висит неподвижно, и звонарь ударяет в него языком, а там в монастырском храме колокол раскачивается вместе с языком, и сложность в том, что нужно поймать противоход, чтобы получался удар и звук. Когда туда приезжают звонари, они признаются, что не понимают, как это делается. У нас свой набор мелодий", - отметил Дрямкин.

По его словам, благодаря экспресс-курсам по обращению с колоколами, свой профессиональный уровень смогут повысить в первую очередь псковские мастера, многие из которых - самоучки. "Вот, например, в Крыпецком монастыре есть талантливый звонарь, но он без образования и никогда ни на чем не играл. Мы с митрополией определим: какой мастер-класс для каких звонарей будет проведен. Занятия проведут московские звонари, преподаватели мирового уровня", - добавил Дрямкин.

По словам организатора фестиваля, в перспективе Псков может стать столицей колокольного звона, эту идею уже поддержал губернатор Михаил Ведерников.

Два фестиваля в одном

Фестиваль колокольного звона будет проходить в два этапа. Сначала его проведут в апреле, приурочив к христианскому празднику Пасхи, а затем в конце июля, когда псковичи будут отмечать сразу два памятных события: день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и День святой равноапостольной княгини Ольги, которая первой на Руси приняла христианство и считается основательницей Пскова. Организаторы также запланировали экскурсии на колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора, а также в церковь Ильи Пророка в поселке Выбуты, который считается родиной княгини Ольги.

По словам автора проекта, Ольги Габовой, проведение такого фестиваля позволит Пскову стать центром "паломнического и духовного туризма". "В XVI веке Псков входил в число крупнейших центров колокольного производства на Руси. Здесь очень много храмов, звонниц колоколен. Именно они стали неотъемлемой частью архитектурного ансамбля города. Тут колокола звучали во всем городе, создавая величественную, радостную атмосферу", - уточнила Габова, которая также является звонарем псковского храма Успения Божьей Матери с Полонища.

Ольга Габова - звонарь со стажем, на колокольни и звонницы она поднимается уже почти 20 лет. В последние годы, посещая регионы страны, начала вынашивать идею проведения подобного фестиваля, задумав сделать его в перспективе "визитной карточкой" Псковской области. Кроме того, добавляет собеседница, псковская архитектура имеет уникальную особенность, благодаря которой колокольный звон слышен в каждой точке города.

"Псков - город маленький, храмы расположены очень близко [друг от друга], это дает возможность услышать колокольный звон в разных точках [города]. Сохранились уникальные псковские колокола, по сей день звучат колокола Троицкого кафедрального собора, они отлиты в XVI веке местными мастерами", - пояснила Габова.

По словам организаторов, на фестивале колокольный звон будет слышен не только во всем городе, но и далеко за его окрестностями. "Одну и ту же мелодию звонари могут сыграть по-своему, так как разные наборы колоколов, разные литейные заводы дают разный звук. Также влияет географическое расположение. Например, рядом с Мирожским монастырем XII века, где расположен Преображенский собор, включенный в Список ЮНЕСКО, находится вода, - это река Великая. Там колокольный звон совершенно по-другому звучит", - рассказал ТАСС Андрей Дрямкин.

Всего на проведение мероприятия организаторы планируют направить почти 2 млн рублей. Из них размер грантовой поддержки Фонда - около 500 тыс. рублей, финансовую помощь оказала псковская митрополия, благотворительный фонд развития Псковской области "Святой равноапостольной княгини Ольги", власти области и города.