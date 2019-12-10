Горнолыжный спорт на Северном Кавказе может стать таким же популярным, как в Альпах

ЧЕРКЕССК, 10 декабря. /ТАСС/. Условия Северного Кавказа позволяют сделать горнолыжный спорт в регионе таким же популярным, как на альпийских курортах, считает министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии (КЧР) Анзор Эркенов.

"Во Франции 55% населения катается на лыжах, в нашей стране, где мы не уступаем ни инфраструктурой, ни рельефом, ни красотой природы, всего лишь 3%. Территория Альп значительно меньше Главного Кавказского хребта, почему мы должны уступать? [Горнолыжный спорт] - это здоровье, экономика, на этом можно зарабатывать", - сказал он ТАСС.

По словам собеседника агентства, традиции горнолыжного спорта на Северного Кавказе насчитывают почти 100 лет, поэтому важно проводить работу по его продвижению.

"Популяризировать горнолыжный спорт на Северном Кавказе нужно, это традиции, которые сложились на протяжении десятилетий. Первые горнолыжные спуски в России, которые находились в районе поселка Домбай (Карачаево-Черкесия - прим. ТАСС), появились в 1931 году. Скоро мы будем отмечать там юбилейную дату", - рассказал Эркенов.

Он высказался за активизацию работы по пропаганде горнолыжного спорта среди детей. "Считаю, что методика популяризации через детей очень эффективна. Когда ребенок попробовал кататься, встал на лыжи, любой родитель будет мечтать о поездке с ним на курорт. Это и семейный, и совместный активный отдых. Курорт "Архыз" пятый год практикует занятия лыжами для школьников [республики], им предоставляют бесплатные ски-пассы и инструкторов, школьники получают первые навыки катания на лыжах", - добавил министр.

О проекте

Ранее сообщалось, что компания "Курорты Северного Кавказа" и Союз горнолыжной индустрии планируют реализовывать зимой на "Архызе" совместный социальный проект "Лыжи зовут!". Туда приедут школьники из Подмосковья в возрасте 10-16 лет, их будут бесплатно обучать катанию на лыжах и сноуборде.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна, протяженность горнолыжных трасс которых превышает 14 км, действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час.