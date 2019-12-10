Депутаты Мосгордумы предложили увеличить штрафы за незаконную продажу лекарств в аптеках

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы предложили увеличить штрафы за нарушение лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, а также за нарушение правил регистрации операций с сильнодействующими препаратами. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в рамках круглого стола по проблематике продаж лекарств в аптеках.

"Нами прорабатывался вопрос о возможности увеличения штрафов за нарушение лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, в частности - за нарушение правил регистрации операций с сильнодействующими препаратами. Недавнее расширение списка сильнодействующих веществ, включение в него популярных у "аптечных наркоманов" препаратов, которые применяются для лечения заболеваний глаз, снятия послеоперационных болей и судорог при эпилепсии, ставит нами новые вызовы. Нужны дополнительные, в том числе и законодательные меры, которые смогут пресечь незаконный оборот сильнодействующих препаратов в аптеках нашего города", - сказал Шапошников.

Он добавил, что проблема нелегального оборота сильнодействующих лекарственных препаратов актуальна, и данный вопрос уже не первый год обсуждается на уровне субъектов и правительства РФ. В Госдуме рассматриваются разные законодательные инициативы, направленные на борьбу с незаконной продажей лекарств в аптеках. МВД России по Москве выявило многочисленные правонарушения по результатам проверок 415 объектов фармацевтического бизнеса за прошлый год. Было возбуждено 12 уголовных дел, составлен 141 административный протокол за нарушение правил оборота сильнодействующих препаратов, в том числе за их реализацию без лицензии, к ответственности привлечены 174 юридических лица.

"Что касается темы сегодняшнего круглого стола - борьбы с незаконной продажей сильнодействующих лекарственных средств в московских аптеках, мы работаем над этим уже с апреля 2019 года. При решении стоящей перед нами проблемы, в первую очередь, необходимо учитывать интересы людей, которые действительно нуждаются в этих лекарствах по состоянию здоровья, так как многие из них включены в список жизненно необходимых. Считаю, что по итогам круглого стола необходимо проработать предложения всех сторон, что позволит создать действенные рычаги в борьбе с незаконной продажей лекарственных средств в московских аптеках", - сказал Шапошников.