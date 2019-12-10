В Геленджике благоустроили приносящие убытки пляжи

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Пляжи, которые приносили убыток Геленджику, благоустроили в качестве эксперимента на условиях аренды. Сейчас в городе появилось пять таких пляжей, сообщил ТАСС в четверг мэр города Алексей Богодистов.

" Неграмотное управление некоторыми пляжами приносит городской казне убытки. В качестве эксперимента данные территории решено было отдать в аренду тем, кто готов был не просто благоустроить пляжные территории, но создать там необходимую инфраструктуру. Результатом этой работы стало расширение имеющихся пляжей на 40 тыс. кв м, добавилось 5 оборудованных пляжей", - сообщил ТАСС Богодистов.

Он уточнил, что оборудованы пляжи не только в самом Геленджике, но и в сельских округах. В Кабардинке, например, установили теневые навесы со встроенной системой охлаждения струями холодного воздуха. Гости курорта оценили новшества, люди на пляжах отдыхали до октября.

"С завершением курортного сезона приступили к расширению центрального пляжа. Летом этот участок побережья был проинспектирован, и мы пришли к выводу, что годами загороженный пляж, может быть полезен жителям и гостям курорта.", - сказал мэр города-курорта.

В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов, турпоток за первое полугодие 2019 года на Кубани увеличился на 35% по сравнению с тем же отчетным периодом 2018 года и превысил 7 млн туристов. Всего в 2018 году край посетили 17 млн человек, это рекордный показатель, который власти региона планируют сохранить в 2019 году, для этого в крае созданы максимально комфортные условия для отдыха.