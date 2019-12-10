{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Геленджике благоустроили приносящие убытки пляжи

Убыточные пляжи также оборудовали в сельских округах

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Пляжи, которые приносили убыток Геленджику, благоустроили в качестве эксперимента на условиях аренды. Сейчас в городе появилось пять таких пляжей, сообщил ТАСС в четверг мэр города Алексей Богодистов.

" Неграмотное управление некоторыми пляжами приносит городской казне убытки. В качестве эксперимента данные территории решено было отдать в аренду тем, кто готов был не просто благоустроить пляжные территории, но создать там необходимую инфраструктуру. Результатом этой работы стало расширение имеющихся пляжей на 40 тыс. кв м, добавилось 5 оборудованных пляжей", - сообщил ТАСС Богодистов.

Он уточнил, что оборудованы пляжи не только в самом Геленджике, но и в сельских округах. В Кабардинке, например, установили теневые навесы со встроенной системой охлаждения струями холодного воздуха. Гости курорта оценили новшества, люди на пляжах отдыхали до октября.

"С завершением курортного сезона приступили к расширению центрального пляжа. Летом этот участок побережья был проинспектирован, и мы пришли к выводу, что годами загороженный пляж, может быть полезен жителям и гостям курорта.", - сказал мэр города-курорта.

В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов, турпоток за первое полугодие 2019 года на Кубани увеличился на 35% по сравнению с тем же отчетным периодом 2018 года и превысил 7 млн туристов. Всего в 2018 году край посетили 17 млн человек, это рекордный показатель, который власти региона планируют сохранить в 2019 году, для этого в крае созданы максимально комфортные условия для отдыха.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Москалькова открыла Дом прав человека в Москве
Новая штаб-квартира омбудсмена будет располагаться на Смоленском бульваре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС