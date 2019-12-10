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"Т-34" стал фильмом года по версии пользователей "Одноклассников"

В соцсети также считают лучшим сериалом "Слепую", а хитом года - песню Артура Пирожкова "Зацепила"
Кадр из фильма "Т-34" Централ партнершип
Описание
Кадр из фильма "Т-34"
© Централ партнершип

Пользователи "Одноклассников" с помощью голосования выбрали победителей премии "Самый ОК!" в шести номинациях. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Победителем в номинации "Фильм года" стала картина "Т-34", она набрала 59% голосов. На звание также претендовали "Балканский рубеж" (12%), "Семь ужинов" (12%), "Громкая связь" (11%) и "Тобол" (5%). Лучшим сериалом стала мистическая драма "Слепая" от ТВ-3 (35%). Ей составили конкуренцию "Реальные пацаны" (23%), "Другие" от "России-1" (19%), "СеняФедя" (16%) и "Содержанки" (8%).

Песня Артура Пирожкова "Зацепила" стала "Хитом года" (38%). Помимо этого, в голосовании были представлены "Грустный Дэнс" - Artik & Asti feat. Артем Качер (31%), "Life" - Zivert (16%), "Витаминка" - Тима Белорусских (9%), "Аллея" - JONY (6%).

Также названы победители в номинациях "Шоу года" ("Голос. Дети", 42%), "Спортивная трансляция года" (бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, 44%) и "Блогер года" ("Двое и алоэ", 28%).

В голосовании приняли участие 1,7 млн пользователей "Одноклассников". Активнее всего голосовали люди в возрастной группе от 26 до 45 лет (44%). Полные результаты голосования можно посмотреть в приложении премии "Самый ОК!" в соцсети.

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