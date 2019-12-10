Комитет СФ поддержал закон о штрафах до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить на заседании 11 декабря закон о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах.

Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой статьей 19.34.1 "Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента". Согласно закону, первое нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 500 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции возрастут для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Предусмотрена и максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде штрафа для граждан в размере 100 тыс. рублей (или арест на срок до 15 суток), для должностных лиц - штраф в размере 200 тыс. рублей, для юридических лиц - 5 млн рублей. Под грубым предлагается понимать неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.

Иностранные структуры без образования юридического лица, признанные СМИ-иноагентами, будут нести административную ответственность как юридические лица. Закон должен вступить в силу 1 февраля 2020 года.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами. Новый закон предусматривает, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа. Причем речь может идти как о денежных средствах, так и об ином имуществе, полученном от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан либо от российских юридических лиц, получающих денежные средства от указанных источников.