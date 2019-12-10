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Садовничий считает, что к 2030 году исчезнут профессии почтальона и водителя

По мнению ректора МГУ, к этому сроку исчезнут и некоторые интеллектуальные профессии, в частности, бухгалтер, юрисконсульт и референт-переводчик

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) Виктор уверен, что к 2030 году исчезнут профессии почтальона, водителя и продавца, которые сегодня являются самыми массовыми.

"К 2030 году уже уверенно прогнозируется, что исчезнут очень массовые профессии: водитель, продавец, оператор колл-центра, почтальон. Исчезнут некоторые интеллектуальные профессии, которые требуют высшего образования: бухгалтер, юрисконсульт, референт-переводчик", - сказал Садовничий во вторник, выступая на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" в МГУ.

При этом, по его словам, должны появиться новые профессии и новые специалисты по искусственному интеллекту, 3D-технологиям. "Появятся новые профессии на стыке, это очень важно, междисциплинарность будет востребована", - добавил он.

Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" организуют МГУ и "Иннопрактика" - негосударственный институт развития, реализующий проекты, которые направлены на рост человеческого капитала в России.

Среди его участников вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр просвещения Ольга Васильева и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Основная тема мероприятия - влияние системы ценностей на экономическое развитие, как вовлечь молодежь в жизнь страны и может ли образование стать основой для формирования национальной самоидентификации. ТАСС является официальным информационным партнером конгресса.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссияСадовничий, Виктор АнтоновичПатрушев, Дмитрий Николаевич
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