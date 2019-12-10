Комитет СФ рекомендовал палате переназначить Серкова первым зампредом Верховного суда

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на заседании во вторник рекомендовал верхней палате на заседании в среду переназначить первым заместителем председателя Верховного суда (ВС) РФ Петра Серкова.

Одновременно принято решение рекомендовать назначить Сергея Рудакова заместителем председателя ВС РФ, председателем дисциплинарной коллегии суда.

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, обсуждаемые кандидатуры хорошо известны сенаторам, так как эти судьи регулярно принимают участие в работе комитета, пленарных заседаний Совфеда, а также круглых столов и других мероприятий, которые проходят в стенах верхней палаты парламента.

"Петр Павлович [Серков] известен как ученый, у которого выходят блестящие работы, которые пользуются большой известностью и обсуждаются в юридических кругах. Мое отношение к этим кандидатурам вы знаете. Я буду рекомендовать комитету провести соответствующее назначение, [дать] рекомендации для пленарного заседания", - сказал глава комитета.

Окончательное решение о назначении, как ожидается, будет принято на заседании СФ 11 декабря.