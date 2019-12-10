Бывший замдиректора "Больверка" задержан по делу о хищениях на стройке порта в Пионерском

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший первый заместитель генерального директора компании "Больверк" задержан по делу о хищении 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в сумме свыше 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерском Калининградской области следователями задержан бывший первый заместитель генерального директора ООО "Больверк", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании ему меры пресечения.

Ранее по делу были задержаны гендиректор "Больверк" Сергей Шипицин, его заместитель Евгений Фрид, бывший гендиректор компании Сергей Петрухин. Шипицин и Фрид отправлены в СИЗО. Петрухин вину признал, суд отправил его под домашний арест.

По данным следствия, в декабре 2017 года компания "Больверк" заключила госконтракт с ФГУП "Росморпорт" на строительство международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском на 7,4 млрд рублей. "Больверк" получила аванс по контракту на общую сумму 3,63 млрд рублей. К настоящему времени готовность объекта составляет лишь 27%, а подрядчиком выполнено работ на 2,052 млрд рублей. Расходование на строительство еще более 1,6 млрд рублей компанией не подтверждено.

Следствие установило, что деньги, поступившие от "Росморпорта", "Больверк" направила на счета четырех аффилированных организаций. Часть средств уходила в фирмы-однодневки, зарегистрированные в Самарской области, некоторые из которых были организованными группами, предположительно, для обналичивания средств. Таким образом, обвиняемые завладели деньгами и распорядились ими по собственному усмотрению.

По факту хищений следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Сотрудниками следственного управления совместно с управлениями ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Самарской области и Калининградской области проведены обыски в Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде и Москве. Изъяты документация, ценности, деньги.

О терминале

Международный морской терминал в Пионерском должен стать одним из крупнейших инфраструктурных сооружений Северо-Западного федерального округа. Он сможет принимать более 400 судов, годовой пассажиропоток превысит 300 тыс. человек.

Проект предполагает строительство морского вокзала с пропускной способностью более 1,2 тыс. человек в час, открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. м, двух причалов общей длиной 725 м. Акватория будущего терминала составит 30,53 га. Стоимость проекта 8 млрд рублей. В течение трех-четырех лет после завершения стройки порт Пионерский сможет принимать до 250 тыс. туристов в год.

Строительство терминала планировалось завершить в 2019 году. Готовность объекта к настоящему времени составляет 27%.