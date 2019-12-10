ГИБДД назвала законопроект об ответственности за опасное вождение заслоном от нарушителей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Законопроект об ответственности за опасное вождение и систематические нарушения ПДД внесен в Госдуму. Как заявил во вторник в Совете Федерации замглавы ГИБДД Владимир Кузин, документ должен помочь поставить законодательный заслон нарушителям на дорогах страны.

"Тем законопроектом, который у нас на сегодняшний день уже внесен в Госдуму, возможно поставить законодательный заслон для подобного безответственного поведения. В частности, это ответственность за опасное вождение и систематическое нарушение ПДД", - сказал он.

В июне 2016 года вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся опасного вождения. Пункт 2.7 был дополнен нормой о запрете "неоднократного совершения одного или нескольких следующих друг за другом действий", которые могут привести к угрожающей ситуации на дороге. К таким действия отнесли невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП, и препятствование обгону.

Как сообщал ранее глава ГИБДД Михаил Черников, Госавтоинспекция разработала законопроект, вводящий штраф за опасное вождение в размере 5 тыс. рублей.