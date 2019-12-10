Волонтеры установили имена 755 солдат Первой мировой войны, павших под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Волонтеры Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта и инвестиционно-промышленного холдинга GS Group определили имена 755 солдат Русской императорской армии, погибших в период Первой мировой войны на территории Калининградской области. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба холдинга, где подвели итоги первого этапа совместных исследований в рамках историко-культурного проекта "Тысячи имен".

"GS Group и БФУ им. И. Канта проводили научные исследования в рамках масштабного историко-культурного проекта "Тысячи имен", который реализуется с 2018 года по инициативе холдинга и призван определить и увековечить имена воинов Русской императорской армии, отдавших жизни во время Первой мировой войны", - сказала специалист по связям с общественностью GS Group Ольга Лаврова.

Результатом изучения архивных документов, хранящихся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, стало установление личных данных 755 военнослужащих 1-й русской армии, погибших на территории современной Калининградской области в период Восточно-Прусской операции Первой мировой войны, отметила она. Также установлены имена 95 воинов 2-й русской армии Северо-Западного фронта, павших на территории Польши.

Имена 10 военнослужащих 1-й русской армии из этого списка уже увековечены на воинском захоронении в поселке Фурмановка Нестеровского района. Там 11 ноября 2018 года силами участников волонтерского движения "Технополиса GS" - предприятия GS Group в городе Гусев Калининградской области установили мемориальную плиту.

"Список источников о личных данных русских воинов, который на сегодня отработан - это отправная точка, которая даст нам возможность установить места захоронения, найти потомков русских воинов, восстановив тем самым связь между поколениями", - отметила директор департамента по стратегическим коммуникациям GS Group Екатерина Артемьева.

В пресс-службе отметили, что волонтеры БФУ и GS Group продолжат начатую работу в других архивах Санкт-Петербурга и Москвы в целях создания информационной системы о русских воинах, павших в боях Первой мировой войны на территории Калининградской области, реализации совместной программы по увековечению их памяти воинов. За последние годы волонтеры холдинга приняли участие в благоустройстве 10 воинских захоронений на территории самого западного российского региона.