Аукционеры Kerry Taylor не сумели продать в Лондоне платье принцессы Дианы за $451 тыс.

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Темно-синее бархатное вечернее платье, в котором принцесса Диана (1961-1997) поразила Белый дом, танцуя с актером Джоном Траволтой, так и осталось непроданным на лондонском аукционе Kerry Taylor. Желающих приобрести за $451 тыс. наряд, в котором "народная принцесса" танцевала в 1985 году под музыкальный хит ленты "Лихорадка субботнего вечера" (Saturday Night Fever, 1977), так и не нашлось, сообщили аукционеры.

Наряд Дианы был создан кутюрье Виктором Эдельштейном. Леди Ди была в нем минимум еще на четырех важных торжествах, в том числе во время визита в Австрию в 1986 году. Кроме того, именно в этом длинном платье ее запечатлел на фотопортрете мастер лорд Сноуден, бывший супруг принцессы Маргарет, младшей сестры королевы Великобритании Елизаветы II.

В июне 1997 года, за два месяца до гибели в автокатастрофе в Париже, Диана выставила ставший уже культовым наряд на торги за $128 тыс., намереваясь перечислить все вырученные средства в фонд борьбы со СПИДом. Он был приобретен женщиной-предпринимателем из Флориды Морин Данкель, которая владела им вплоть до своего банкротства в 2011 году. Она решила продать наряд на аукционе, однако покупателя на нашлось. И лишь два года спустя один британец приобрел его для своей супруги за $285 тыс.

В конце прошлого года на аукционе Kerry Taylor за £161 тыс. ($202 тыс.) ушло с молотка платье Дианы из шелка цвета слоновой кости. Обладателем наряда леди Ди стал один из американских музеев. В этом платье, созданном валлийским модельером Дэвидом Эмануэлем, принцесса блистала на светском мероприятии в 1986 году в Бахрейне. Восемь лет спустя она пожертвовала его на благотворительные цели.

Платье - с подбитыми плечами, длинными рукавами и бантом на левом плече - было тогда приобретено в магазине Херефорда (английское графство Херефордшир) некой женщиной, имя которой не называется. Она, по сведениям СМИ, собиралась пойти в нем на бал, но по каким-то причинам не смогла этого сделать. Владелица платья предложила его на аукцион после того, как посмотрела фильм о принцессе в этом наряде.

Диана - с 1981 по 1996 год супруга наследника британского престола принца Чарльза - погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже, в туннеле под мостом Альма, когда автомобиль, в котором она ехала, на большой скорости врезался в одну из опор. Помимо Дианы в той аварии погибли находившиеся в автомобиле сын египетского миллиардера Доди аль-Файед и водитель Анри Поль.