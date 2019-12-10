В Орле создатели социальной рекламы перепутали ветеранов с ветеринарами

ТАСС, 10 декабря. Субподрядчик перепутал ветеранов Великой Отечественной войны и ветеринаров в социальной рекламе, размещенной на электронном табло в Орле, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Орловской области.

9 декабря на электронном табло на улице 1-я Посадская появился рекламный материал, который гласил: "Я забочусь о ветеринарах вместе с "Волонтерами победы", хотя контекст и фотография подразумевает именно ветеранов. Материал заказывали в рамках проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", уточнили в пресс-службе правительства региона.

"Ошибка в рекламном материале "Я забочусь о ветеранах вместе с Волонтерами Победы", размещенном на электронном табло в городе Орле, была допущена субподрядчиком - рекламным агентством "Четыре сезона", внесшим изменения в макет без согласования с заказчиком. В настоящее время заказчиком предъявлено требование к подрядчику о размещении федерального макета с корректным текстом", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что макет материала является универсальным для всех субъектов России и не нуждается в адаптации под региональную специфику.