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Путин согласен с возвращением в ведение судов присяжных дел против педофилов и чиновников

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с идеей возврата в подсудность судов присяжных дел в отношении педофилов и чиновников.

"Что касается выведения из ведения судов присяжных вопросов, связанных с преступлениями на сексуальной почве и должностными преступлениями, то я в первый раз слышу об этом, и тоже, как и вы, задаюсь вопросом - почему? Только для экономии денег, или есть другие соображения? Непонятно", - заявил он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление одного из участников совета, первого вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника.

"В целом я разделяю вашу позицию, к этому точно надо вернуться", - добавил Путин, соглашаясь с предложением Резника вернуть эти дела в ведение судов присяжных.

Теги
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