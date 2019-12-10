Путин считает "крайностью" рассуждения об отсутствии в России презумпции невиновности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает проявлением крайности рассуждения об отсутствии в РФ презумпции невиновности.

"По поводу отсутствия презумпции невиновности я часто слышу от своих друзей-адвокатов, но эта позиция адвокатского сообщества, и я согласен, что, наверное, такое бывает. Но сказать, что у нас отсутствует презумпция невиновности, сложно, это все-таки крайняя позиция", - заявил глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление одного из участников совета, первого вице-президента Адвокатской палаты Москвы Генри Резника.