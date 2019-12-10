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В Петербурге отреставрировали самый подробный атлас города XVIII века

Он входит в реестр уникальных документов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Федерального центра консервации библиотечных фондов отреставрировали "Атлас Санкт-Петербурга 1798 года", который содержит наиболее полные сведения о состоянии города в XVIII веке и входит в реестр уникальных документов РФ. Как сообщили во вторник в пресс-службе Архивного комитета Санкт-Петербурга, документ представят в ближайшее время.

"Атлас 1798 года значительно превосходит предшествующие городские планы по степени точности, охвату территории, масштабности и сохранности. В Атласе содержатся планы 11 административных частей. Большинство планов выполнены в масштабе 25 саженей в английском дюйме, что позволяет разглядеть мельчайшие подробности местности. Презентация отреставрированного Атласа Санкт-Петербурга 1798 года предоставляет редкую возможность познакомиться с оригиналом уникального документа", - говорится в сообщении Архивного комитета.

К Атласу приложена "Генеральная ведомость", в которой содержатся сведения о количестве каменных и деревянных домов в каждой из 11 городских частей, о размерах территории, занятой улицами, площадями, реками, домами, дворами, садами, огородами, пустырями и выгонными землями. В пресс-службе отметили, что Атлас, который хранится в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, входит в реестр уникальных документов Российской Федерации.

Санкт-Петербург основал Петр I в 1703 году. Как отмечается на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре, с момента основания и на протяжении всей истории развития Санкт-Петербург застраивался по единому плану. В середине XVIII века Комиссия о Санкт-Петербургском строении составила проекты планировки частей города - Адмиралтейской, Васильевского острова, Выборгской, Литейной, Московской, Охты и Петербургской стороны, разработала проекты "образцовых домов" и постановления по регулированию строительства, присвоила названия улицам и площадям. Затем была сформирована регулярная планировочная структура Петербурга, введено правило застройки "единым фасадом", за эталон высоты гражданских сооружений в Петербурге был принят Зимний дворец.

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РоссияСанкт-Петербург
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