Резник: вопрос об ответственности чиновников за оскорбления граждан требует проработки

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Адвокат Генри Резник считает, что введение специальных норм ответственности чиновников за оскорбления граждан требует проработки, эта мера может усилить репрессивное давление государства.

"Над этим вопросом нужно крепко подумать, потому что он может усилить репрессивное давление государства. Этот вопрос требует детальной проработки", - сообщил адвокат ТАСС.

Президент России Владимир Путин во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о поддержке идеи введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. Путин предложил обсудить с экспертами правовые пути реализации этой реформы.

Резник в свою очередь напомнил, что административный кодекс содержит статью "Оскорбление". "Нужно ли криминализировать эту статью, нужно ли создавать специальную норму за оскорбление чиновником гражданина, я не знаю. Нужно учитывать то, что понятие оскорбление несет в себе большую долю субъективизма, так как эта норма очень неопределенна", - пояснил Резник.

Адвокат также сообщил, что в законе "О государственной службе" есть санкции за ненадлежащее исполнение чиновниками своих обязанностей. "Необходимо для начала использовать существующие нормы, а новые репрессивные меры - это вопрос для обсуждения", - сказал Резник.

На заседании СПЧ, обращаясь к главе государства, член совета Кирилл Кабанов, напомнил, что в РФ подготовлен законопроект об оскорблении чести и достоинства полицейского. Он предложил выступить с законодательной инициативой, чтобы основанием для увольнения с государственной службы могло быть оскорбление чести и достоинства гражданина.