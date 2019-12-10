МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал поддержку региональным уполномоченным по правам человека.

"Хочу сказать, что я со своей стороны буду делать все, чтобы вас поддержать и буду на это настраивать руководителей всех уровней в регионах, губернаторов, их заместителей, и на муниципальном уровне буду призывать руководителей относиться внимательней к тому, что вы говорите, что вы формулируете, потому что это очень важная часть работы с обществом, с людьми", - сказал президент на встрече с региональными омбудсменами по правам человека.

Российский лидер подчеркнул, что "там, где чиновники не доходят, руки не дотягиваются, либо чего-то не чувствуют", там должны появляться уполномоченные по правам человека. Он пожелал собравшимся всего самого доброго. Президент заметил, что неожиданно для него работа омбудсменов на международном уровне оказалась эффективной. Он отметил, что они работают "настойчиво, бесстрастно и с результатом".

По мнению Путина, очень важно, что структуры по защите прав человека созданы практически в каждом регионе. Это облегчает людям обращения с их просьбами. При этом глава государства заметил, что работа на местах позволяет более чутко реагировать на то, в чем люди нуждаются.