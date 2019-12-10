Путин не против использования материнского капитала на оплату сложных операций для детей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин не исключил, что материнский капитал можно будет использовать для оплаты операций детям-инвалидам.

На встрече с региональными уполномоченными по правам человека к главе государства обратились с просьбой рассмотреть возможность использования материнского капитала на проведение высокотехнологичных операций для детей. "Впервые сталкиваюсь с такой постановкой вопроса по использованию материнского капитала", - признался Путин. И ответил: "Думаю, что это, конечно, нужно сделать". Путин признался, что с осторожностью относится к вариантам возможности использования средств материнского капитала. "Потому что боюсь, что людей будут просто обманывать", - пояснил он.

Путин напомнил, что материнский капитал, как мера поддержки семей с детьми, был придуман в России и в других странах не существует. "Поэтому изначально я и хотел, чтобы это были фундаментальные для семьи вещи [возможности использования денег], чтобы они были максимально защищены. К сожалению, находят всякие схемы, людей обманывают, нельзя открывать дополнительные лазейки для обмана людей", - подчеркнул президент.

"Но вот на операции, наверное, да, надо только подумать, чтобы это [средства] уходило именно туда. Обязательно продумаем, с коллегами посоветуемся", - заверил глава государства.

Говоря о размерах материнского капитала, президент напомнил, что изначально не предполагалось, что этих средств будет хватать на полное приобретение квартиры, "это предполагалось как дополнительный ресурс для того, чтобы создать базу, условия, чтобы использовать другие источники". "Индексация будет дальше продолжаться", - пообещал он.