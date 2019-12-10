Москалькова предложила расширить полномочия омбудсменов по защите прав граждан

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает наделить омбудсменов правом реагировать на нарушения прав граждан со стороны частных, негосударственных структур.

Выступая во вторник на встрече президента РФ Владимира Путина с российскими уполномоченными, Москалькова констатировала, что институт омбудсменов в России состоялся, это "государственный персонифицированный институт с уникальным инструментарием". По ее словам, российский институт омбудсменов "вырос из школьной программы" следования западной модели защиты прав человека, у него есть "свои национальные черты, со своим акцентами, историческими корнями", и его достижения отмечают зарубежные правозащитники.

Так, Москалькова обратила внимание, что только в России у уполномоченных "есть право обращаться в Верховный суд по вступившим в законную силу приговорам и решениям суда", в результате за год отменены 20 судебных решений. В качестве примера такой работы уполномоченных она привела историю семьи, вложившей средства материнского капитала в покупку квартиры, которую затем "отнимал город Тула". Все решения по этому делу, принятые судебными инстанциями в пользу чиновников, "Верховный суд отменил по нашим обращениям", рассказала омбудсмен.

При этом она выразила надежду, что у российских уполномоченных появятся "дополнительные права, пусть даже не сейчас". Прежде всего, уточнила Москалькова, речь идет о праве "реагировать на нарушения [прав граждан] не только со стороны чиновников, но и тех неправительственных организаций, которые нарушают [эти] права". "Сегодня большинство трудовых прав нарушаются большими частными структурами, сегодня большинство пациентов получают услуги в частных клиниках, мы не можем реагировать на эти ситуации [с нарушениями их прав]", - пояснила она.

Москалькова привела статистику, согласно которой уполномоченным поступает более 200 тыс. обращений в год, большая их часть касается социальных проблем, на втором месте следуют обращения по уголовно-процессуальным вопросам, связанные с нарушением прав потерпевших, обвиняемых, тех, кто находится под стражей. "Мы хотели бы, чтобы у нас появился единый информационный профиль, чтобы мы могли быстро, в режиме "одного окна" работать с обращениями граждан", - сказала омбудсмен. Она также поблагодарила президента за открытие в Москве Дома прав человека, который позволит "связываться со всеми регионами и в режиме онлайн вести прием граждан из других регионов".

Уполномоченный по правам человека в РФ поблагодарила Путина за поддержку. Поздравив его с международным Днем защиты прав человека, который отмечается 10 декабря, Москалькова высказалась за необходимость "защитить право на отдых" главы государства, который признался, что только утром прилетел из Парижа с саммита "нормандской четверки".