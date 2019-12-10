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Дело Пола Уилана

В ОНК заявили, что сотрудники ФСИН не нарушают права Уилана

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы добавили, что он, в частности, получает медпомощь

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) не нарушают права гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, он своевременно получает медпомощь. Такой комментарий к высказыванию министра иностранных дел Сергея Лаврова относительно поведения обвиняемого в СИЗО размещен на странице столичной Общественной наблюдательной комиссии в Twitter.

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"Члены комиссии неоднократно посещали Уилана в СИЗО и подтверждают слова Лаврова. Несмотря на негатив и попытки нарушения правил распорядка со стороны Уилана, его законные права, в том числе на медпомощь, не нарушаются", - отмечается в сообщении ОНК.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что обвиняемый Пол Уилан ведет себя в СИЗО вызывающе, "угрожает сотрудникам ФСИН, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания". В свою очередь адвокат американца Владимир Жеребенков отметил в беседе с ТАСС, что между его подзащитным и работниками СИЗО есть недопонимание, обусловленное языковым барьером, однако тот ведет себя корректно и никому не угрожает.

Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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РоссияДело Пола Уилана
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