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Выходец из "Русала" возглавит новое министерство госуправления Сахалинской области

Юлия Рокотянская будет отвечать за внутреннюю кадровую политику региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Ранее занимавшая должность директора департамента корпоративного университета компании "Русал" (один из крупнейших в мире производителей алюминия) Юлия Рокотянская назначена на должность руководителя будущего министерства государственного управления Сахалинской области. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе правительства региона.

"Юлия Рокотянская займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области. А с 1 февраля 2020 года возглавит новое ведомство - министерство госуправления Сахалинской области", - говорится в сообщении.

По информации областных властей, министерство госуправления будет отвечать за внутреннюю кадровую политику и кадровые вопросы, в частности за подбор, обучение, переподготовку персонала и формирование кадрового резерва. Создание нового ведомства не приведет к увеличению штатной численности чиновников.

Юлия Рокотянская окончила Волгоградский государственный педагогический университет по специальности "учитель математики и информатики", в 2014 году - Московскую юридическую академию по специальности "юриспруденция" и в 2016 году получила международную степень в университете Кингстона (Лондон) в области управления персоналом. До назначения прошла карьерный путь от специалиста по кадрам до руководителя подразделений по управлению персоналом в крупных производственных компаниях, последние 10 лет занимала должность директора Корпоративного университета объединенной компании "Русал".

Ранее власти региона сообщали о решении поменять структуру островного правительства. Введена должность первого заместителя губернатора, сокращена должность руководителя аппарата главы и правительства региона. Формируются новые министерства.

Как рассказали ТАСС в сахалинском правительстве, изменение структуры поможет быстрее и с лучшим результатом решать многие вопросы в области. Такие решения стали необходимы в связи с появлением новых функций. К примеру, недавно в правительстве появился отдел по работе с социальными сетями. Кроме того, в регионе во время реализации национальных проектов увеличился спектр предоставляемых населению услуг в вопросах здравоохранения, ликвидации аварийного жилья, социальной поддержки, в области культуры и спорта.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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