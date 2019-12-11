В Австрии провели успешную операцию по пересадке мертвого сердца живому пациенту

ВЕНА, 11 декабря. /ТАСС/. Успешную операцию по пересадке мертвого сердца живому пациенту провели врачи Городской клинической больницы (ГКБ) Вены. Об этом сообщила телерадиокомпания ORF.

Считавшаяся невозможной операция впервые прошла в Австрии. Она продлилась девять часов. Кардиологи смогли имплантировать 61-летнему пациенту сердце скончавшегося человека. Пересадить орган после его полной остановки удалось благодаря методу Donation after Circulatory Death. Обычно он используется при трансплантации легких, печени и почек. Его применение на мертвом сердце считалось невозможным из-за нарушения циркуляции крови.

Первая успешная пересадка сердца на основе этого метода была проведена в 2014 году в Сиднее. Она стала основой для подготовки операции в Вене, которая велась почти четыре года. Реализовать пересадку в Австрии получилось с помощью устройства по уходу за органами Organ Care Systems, которое заставило мертвое сердце биться.

Согласно Медицинскому университету Вены при ГКБ, пациент после пересадки чувствует себя хорошо. Полученный результат может в будущем увеличить число трансплантаций сердца, сократить время ожидания пациентов и снизить смертность.