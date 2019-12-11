{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Юрий Лужков
Обновлено 

Депутаты Мосгордумы почтили память Лужкова минутой молчания

Ранее сообщалось, что похороны Лужкова пройдут 12 декабря на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заседание Мосгордумы началось в среду с минуты молчания в память об умершем бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний столичного парламента.

Лужков умер во вторник на 84-м году жизни. Он был мэром Москвы с 1992 года по 2010 год.

"Уважаемые коллеги, вчера не стало бывшего мэра москвы, Юрия Михайловича Лужкова. Предлагаю почтить его память минутой молчания", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Похороны Лужкова пройдут 12 декабря на Новодевичьем кладбище.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил ранее ТАСС, что отпевание Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя. Его совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В новость были внесены изменения (10:25 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

Теги
РоссияУмер Юрий Лужков
Реклама на ТАСС
В Японии одобрили план демонтажа двух реакторов АЭС "Ои"
По информации агентства Kyodo, демонтаж обойдется компании-оператору станции в $1,1 млрд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС