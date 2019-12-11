Депутаты Мосгордумы почтили память Лужкова минутой молчания

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заседание Мосгордумы началось в среду с минуты молчания в память об умершем бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний столичного парламента.

Лужков умер во вторник на 84-м году жизни. Он был мэром Москвы с 1992 года по 2010 год.

"Уважаемые коллеги, вчера не стало бывшего мэра москвы, Юрия Михайловича Лужкова. Предлагаю почтить его память минутой молчания", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Похороны Лужкова пройдут 12 декабря на Новодевичьем кладбище.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил ранее ТАСС, что отпевание Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя. Его совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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