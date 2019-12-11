Минтруд напомнил госслужащим о запрете дарить и принимать подарки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минтруд в преддверии новогодних праздников направил в госорганы письма с напоминанием о том, что госслужащим запрещено дарить и принимать подарки. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации обращает внимание на необходимость соблюдения запрета на дарение и получение подарков. Министерство направило соответствующие информационные письма в федеральные государственные органы, высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Банк России, государственные внебюджетные фонды и государственные корпорации (компании)", - говорится в сообщении.

Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей. Подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, необходимо сдать, напомнили в ведомстве.

Получение должностными лицами подарков влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка - уголовную ответственность, сообщили в Минтруде.