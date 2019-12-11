В Японии одобрили план демонтажа двух реакторов АЭС "Ои"

ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Японский Комитет по контролю за атомной энергетикой одобрил план по демонтажу двух реакторов АЭС "Ои", расположенной в префектуре Фукуи. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

По его информации, демонтаж двух реакторов обойдется компании-оператору станции Kansai Electric Power в 118,7 млрд иен ($1,1 млрд). Ожидается, что работы по демонтажу двух энергоблоков завершатся к 2049 году. Компания-оператор решила, что демонтаж двух реакторов станет менее затратным, чем их модернизация под обновленные и ужесточенные правила безопасности.

На АЭС "Ои" сейчас функционируют еще два энергоблока. Это одни из немногих действующих реакторов в стране.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее пришлось возложить основную нагрузку по энергоснабжению на тепловые станции. Сейчас в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.