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В России в последние годы снижается число потерпевших по уголовным делам

В первом полугодии 2019 года потерпевшими были признаны около 780 тыс. человек

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что потерпевшими в рамках уголовных процессов в 2018 году были признаны около 1,5 млн россиян, в 2017 году их было около 1,6 млн.

"Число потерпевших [в России] сегодня исчисляется миллионами. Их число в 2018 году составило 1,5 млн человек", - сказала Москалькова в среду на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека, который проходит в Москве.

В ходе выступления она продемонстрировала слайды, из которых следует, что в 2017 году потерпевшими были признаны около 1,6 млн человек, а в 2016 году - около 1,8 млн человек.

По данным омбудсмена, в первом полугодии текущего года потерпевшими были признаны около 780 тыс. человек.

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