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Якутский "шаман" Габышев оштрафован за неподчинение распоряжению полицейского

Сумма штрафа составила 1 тыс. рублей

ТАСС, 11 декабря. Якутский "шаман" Александр Габышев, которого подозревают в публичных призывах к экстремизму, оштрафован на 1 тыс. рублей за неповиновение распоряжению полицейского. Об этом сообщил ТАСС координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, оказывающий ему правовую помощь.

"В отношении Габышева рассмотрено дело в городском суде Якутска по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Ему назначили штраф в размере 1 тыс. рублей. В протоколе об административном правонарушении сказано, что Габышев "размахивал мечом и порвал полицейскому куртку", - сказал он.

Во вторник Габышев и несколько его соратников были задержаны в Якутии.

В сентябре в его отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". В постановлении суда говорится, что в высказываниях Габышева, согласно результатам психолого-лингвистического исследования, содержится публичный призыв к насильственным действиям. Как сообщал адвокат, Габышев по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым.

В начале лета стало известно, что Габышев, который называет себя "якутским шаманом-воином", отправился пешком из Якутии в Москву. По пути его следования проводились митинги оппозиции.

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РоссияЯкутия
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