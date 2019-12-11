Британский институт назвал самые труднопроизносимые слова

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Британский институт стенографов обнародовал список слов, которые чаще всего произносят неправильно. Среди них - имя шведской экоактивистки Греты Тунберг, название французского движения "желтые жилеты" и название советской АЭС, где произошла крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века, "Чернобыль".

Эксперты, по данным газеты The Times, обнаружили, что ведущие новостных программ допускают ошибки не только в имени Греты Тунберг, но и в ее фамилии, последняя буква которой "не имеет аналога в английском".

Ведущие также испытывают сложности со словосочетанием "желтые жилеты" - представителями движения за социальную справедливость, которое распространилось за границы Франции. Среди проблемных слов оказалось и "prorogue" (назначить перерыв в работе парламента), которое стало одним из наиболее часто употребляемых в политических дискуссиях в Соединенном Королевстве в преддверии Brexit.

В то же время, как признал один из авторов проекта Тед Ментеле, в быстро меняющемся спектре международных новостей ошибки неизбежны. Он отметил, что важной частью изучения языка является уверенность, и необходимо следовать этому правилу, чтобы вас понимали, несмотря на возможные неточности в произношении.