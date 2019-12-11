{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Британский институт назвал самые труднопроизносимые слова

В списке оказались имя шведской экоактивистки Греты Тунберг, название французского движения "желтые жилеты" и название советской АЭС "Чернобыль"

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Британский институт стенографов обнародовал список слов, которые чаще всего произносят неправильно. Среди них - имя шведской экоактивистки Греты Тунберг, название французского движения "желтые жилеты" и название советской АЭС, где произошла крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века, "Чернобыль".

Эксперты, по данным газеты The Times, обнаружили, что ведущие новостных программ допускают ошибки не только в имени Греты Тунберг, но и в ее фамилии, последняя буква которой "не имеет аналога в английском".

Ведущие также испытывают сложности со словосочетанием "желтые жилеты" - представителями движения за социальную справедливость, которое распространилось за границы Франции. Среди проблемных слов оказалось и "prorogue" (назначить перерыв в работе парламента), которое стало одним из наиболее часто употребляемых в политических дискуссиях в Соединенном Королевстве в преддверии Brexit.

В то же время, как признал один из авторов проекта Тед Ментеле, в быстро меняющемся спектре международных новостей ошибки неизбежны. Он отметил, что важной частью изучения языка является уверенность, и необходимо следовать этому правилу, чтобы вас понимали, несмотря на возможные неточности в произношении.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
СФ одобрил закон об упрощенной идентификации адресатов почтовых переводов до 15 тыс. руб.
В профильном комитете Совфеда отметили, что реализация федерального закона создаст условия для дальнейшего развития данного вида услуг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС