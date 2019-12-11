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Группа "Сафмар" подала иск к издателю русской версии Forbes

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Группа "Сафмар" и ее владелец Михаил Гуцериев подали иск к компании "АС Рус медиа", издающей русскую версию журнала Forbes, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Исковое заявление поступило в суд 10 декабря. Другие подробности дела не приводятся.

ТАСС запросил комментарии "Сафмара" и "АС Рус медиа".

В октябре издатель русской версии Forbes подал к "Сафмару" иск о защите деловой репутации. Как сообщал ТАСС директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман, издание просило обязать компанию удалить с сайта сведения, "не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию" журнала, а также разметить опровержение.

11 октября на сайте журнала со ссылкой на источники появилась публикация, в которой утверждалось, что совокупный долг компаний, по мнению издания, связанных с Гуцериевым и его родственниками, достиг почти 1 трлн рублей. В "Сафмаре" заявили, что группа и лично Гуцериев не имеют отношения к долгам упомянутых в материале банков, их акционеров и топ-менеджеров, и назвали приведенные в статье данные "ложью и дискредитацией группы". В компании также сообщили, что прекращают любые контакты с Forbes и оставляют за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации.

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